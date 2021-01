Sky - Milan, prestito con diritto per Tomori: il Chelsea chiede 30 milioni per il riscatto

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale", dopo aver chiuso Meité per il Milan è in arrivo anche il difensore: il prescelto è Fikayo Tomori del Chelsea che piace tanto a Massara. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto, il Chelsea chiede 30 milioni di euro per il riscatto: i rossoneri stanno lavorando per abbassare questa cifra. Accantonata per ora la pista Simakan a causa dell'infortunio che lo terrà fuori per qualche settimana, se il giocatore non andrà altrove è probabile che se ne riparli in estate.