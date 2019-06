Sky - Milan, previsto un blitz a Madrid: da capire gli obiettivi

Gianluca di Marzio, a "Calciomercato - L'originale", ha svelato un possibile incontro tra Milan e Real Madrid nella giornata di domani: "La partecipazione del Milan all’Europa League non condiziona il calciomercato del Milan, almeno fino a questo momento. Abbiamo segnali di un blitz previsto domani a Madrid per un incontro con il Real. Può essere sicuramente un incontro istituzionale, l’incontro sarà con Sanchez, il responsabile del mercato del Real Madrid. Di solito in questi casi però si approfondiscono ovviamente dinamiche di mercato, si chiedono quali giocatori sono in uscita e quali no. Domani cercheremo di capire quali possono essere gli obiettivi che in questa chiacchierata Milan e Real potranno approfondire. I rossoneri stanno cercando centrocampisti, c’è il nome di Ceballos, che è un giocatore di grande talento che andrà via dal Real, si può fare il nome di Marcos Llorente che ancora non ha chiuso con l’Atletico. Se il Milan vorrà parlare di un attaccante c’è Mariano Diaz. Dipende poi dalle condizioni, valutazioni, cifre ma sarà importante questo incontro se sarà confermato come andrà”.