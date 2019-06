Sky - Milan pronto a pagare la clausola di Kabak: si attende la risposta del turco

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan pensa di aver fatto tutto per convincere Ozan Kabak, difensore dello Stoccarda, ad accettare la proposta rossonera. Il Diavolo è disponibile a voler pagare i 15 milioni di clausola rescissoria al club tedesco, oltre ad aver ritoccato la proposta contrattuale rispetto alle altre due squadre interessate, di cui una inglese. Il Milan, ora, sta aspettando la decisione definitiva del giocatore, che era prevista per oggi, ma non è ancora arrivata. Resta, comunque, ottimismo nel club rossonero per la buona riuscita dell'operazione.