Sky - Milan, proposto Saint-Maximin in prestito: il Newcastle chiede più di 30 milioni per riscattarlo

Ancora novità di mercato per il Milan. L'ultimo nome proposto ai rossoneri è Saint-Maximin, giocatore in forza al Newcastle. Gli agenti del francese hanno offerto il proprio assistito ai rossoneri, a cui il profilo piace molto. L'operazione dovrebbe orientarsi per un prestito con diritto di riscatto, fissato a oltre trenta milioni di euro. La stessa cifra però potrebbe impedire un eventuale riscatto da parte del Milan, che chiuderebbe l'operazione solo se non arrivasse a Zaniolo e se contemporaneamente gli inglesi abbassassero le loro richieste. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.