Sky - Milan, si aspetta l'ok del Chelsea per Bakayoko. Diritto di riscatto a 20 milioni

Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per Bakayoko: "Il Milan domani spera di chiudere con il Chelsea per Bakayoko: 500milan euro di prestito e diritto di riscatto intorno ai 20. Se domani arriva l'accordo formale, il giocatore viaggia venerdi e libera Pobega per il Torino. Ma bisogna attendere prima il via libera del Chelsea".