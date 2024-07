Sky - Milan, si insiste per Emerson del Tottenham. Nuovi contatti col Chelsea per Chukwuemeka e Lukaku

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio con la sua squadra mercato su Sky Sport il Milan insiste per Emerson Royal, nuovi contatti con il Tottenham per trovare la quadra finale per il terzino destro. La trattativa con gli Spurs è nella fase calda, per arrivare alla fumata bianca, nelle idee del Milan, serviranno ancora 3-4 giorni.

Continuano anche i contatti col Chelsea sia per Lukaku che Chukwuemeka. Il Milan sa che per Lukaku non sarà semplice, si aspetta che il club inglese apra al prestito.