Sky - Milan, si parla col Chelsea per Giroud, Ziyech e Bakayoko

Arrivano aggiornamenti di mercato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato - L'Originale. Stando a quanto riferito dal giornalista esperto di mercato su Sky Sport il Milan è alla ricerca del sostituto di Calhanoglu e il primo nome della lista è quello di Ziyech. Il marocchino è il preferito ma anche il più difficile, visto che appena un anno fa il Chelsea ha fatto un investimento importante per portarlo via dall'Ajax.

Non solo Ziyech con i Blues: in queste ora i rossoneri hanno chiuso l'accordo, un biennale a 3.5 milioni di euro più bonus, per Giroud, con il giocatore però che deve liberarsi. Secondo il giornalista di Sky c'è poi un ritorno su Bakayoko, centrocampista francese che ha già giocato con la maglia del Diavolo nella stagione 18/19. È un centrocampista che fa parte della lista dei mediani fisici che i rossoneri stanno cercando in questo mercato. Si potrebbe ragionare quindi su un pacchetto per questi tre calciatori: non sarà facile ma i due club continueranno a parlarsi e a dialogare.