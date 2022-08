Sky - Milan, si va verso il rinnovo fino al 2027 di Tonali. Sandro sempre più al centro del mondo rossonero

MilanNews.it

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a "Calciomercato - L'Originale" nella giornata odierna è andato in scena a Casa Milan un incontro fra Beppe Riso e Marianna Mecacci, che assistono il giocatore, e la dirigenza rossonera per parlare del rinnovo di Sandro Tonali. Dopo che l'anno scorso l'ex Brescia si era ridotto l'ingaggio pur di continuare in rossonero, il Milan vuole premiarlo con un adeguamento di contratto e renderlo sempre più importante. La scadenza del nuovo contratto sarà giugno 2027, con il numero 8 che quindi va verso alla terza firma in tre anni di Milan.