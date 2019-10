Sky - Milan, Spalletti vuole un anno di stipendio dall'Inter per rescindere

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Luciano Spalletti vorrebbe dall'Inter un anno di stipendio come buonuscita per rescindere il contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 2021. L'Inter, però, non è intenzionato a corrispondere una cifra simile al tecnico di Certaldo, quindi è in corso una trattativa per trovare una quadra. Se Spalletti mantiene questa rigidità, può anche saltare tutto. C'è un ottimo rapporto tra Elliott e Zhang. Si stanno parlando, se non verrà trovato il punto d'intesa, il Milan dovrà andare sull'alternativa, che sappiamo essere Pioli.