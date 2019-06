Sky - Milan-Suso, il club vorrebbe trattenerlo: gli aggiornamenti

Il Milan non vorrebbe privarsi di Suso. È questo il messaggio che è emerso dopo l’incontro tra Alessandro Lucci e Paolo Maldini in sede. Nonostante i rumors degli ultimi giorni (Atletico Madrid su tutti), la società non vorrebbe dare via l’andaluso visto, nonostante sulla carta possa essere incompatibile con il sistema di gioco di Giampaolo, che prima di tutto vorrebbe lavorarci insieme per capire se schierarlo come mezzala o come trequartista. La clausola da 40 milioni, valida per l’estero e attivabile entro il 15 luglio, permane e potrebbe essere attivata, ma poi molto dipenderà da chi la eserciterà e dall’eventuale accordo che il giocatore andrebbe a raggiungere o meno con tale club. Al momento – conclude Sky Sport – non si è ancora parlato del rinnovo e del contratto di Suso con il Milan e di eventuali cifre. Le parti sarebbero rimaste d’accordo sul fatto che questo argomento si riaggiorneranno al più presto.