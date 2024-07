Sky - Morata, la risposta al Milan solo dopo l'Europeo. Lo spagnolo fa partire il domino degli attaccanti in Europa

In casa Milan c'è sempre più fiducia per il sì di Morata: i rossoneri stanno facendo pressing sullo spagnolo per portare a casa il primo sì del mercato, il primo colpo in un ruolo scoperto dopo l'uscita di Olivier Giroud. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la risposta di Morata arriverà dopo l'Europeo, che per la sua Spagna durerà fino alla finale di domenica.

Si prospetta un vero e proprio effetto domino: l'Atletico lo vuole sostituire con Kolo Muani, e in caso di uscita del francese il PSG andrà su Victor Osimhen. L'uscita di Osimhen favorirà la pista Lukaku per il Napoli.

Il Milan non farà solo l'attaccante: ora potrà cercare il sì definitivo di Fofana a centrocampo, e capire anche il futuro di Rabiot, per cui un'offerta è stata fatta.