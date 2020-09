Sky - Nessun contatto del Milan per Chiesa. Il giocatore vorrebbe restare in Italia

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, a luglio l'Inter ha contattato la Fiorentina per Federico Chiesa ma Commisso ha sparato altissimo: 90 milioni di euro. La cifra può scendere ma non così tanto perché l'operazione sia possibile in Italia. Al momento non risulta invece alcun contatto da parte del Milan. Il giocatore preferirebbe restare in Italia.