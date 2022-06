Sky - Newcastle, pronti 50-55 milioni per Botman. Il Milan su Bremer

MilanNews.it

Il Newcastle è pronto ad investire 50-55 milioni di euro per Sven Botman, difensore centrale del Lille e obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Il club rossonero, però, nonostante la cifra sia fuori budget, come riporta la redazione di Sky Sport, dovrebbe comunque compiere un ultimo tentativo con la società francese. L'alternativa del club di via Aldo Rossi è Gleison Bremer, che ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Tommaso Pobega potrebbe essere inserito nell'operazione come contropartita tecnica, ma la società rossonera non vorrebbe privarsi del suo centrocampista (viste le partenze di Franck Kessie e Tiemoue Bakayoko).