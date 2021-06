Sky - Non è escluso che Giroud possa andare via, c è un patto con il Chelsea

Secondo quanto riportato da SkySport, il rinnovo con il Chelsea di Olivier Giroud non eliminerebbe del tutto la possibilità che l'attaccante francese possa trasferirsi al Milan nel corso di questa sessione di calciomercato.

I Blues avevano un'opzione nel contratto di Giroud per rinnovarlo unilateralmente per un'altra stagione, lo avevano già fatto l'anno scorso. Non è escluso, comunque, che Giroud non possa andare via; c'è un patto tra Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich e l'entourage di Giroud, di lasciarlo andare nel caso arrivasse un'offerta da un club importante, soprattutto dall'estero.