Sky - Non solo Todibo per la difesa, il Milan segue anche Fofana del Saint-Etienne

Intervenuto pochi minuti fa da Milanello, Emanuele Baiocchini giornalista di Sky Sport ha parlato dell'attuale situazione rossonera con uno sguardo anche al mercato del Milan. Tra i vari nomi accostati per rinforzare il reparto difensivo, Baiocchini ha confermato l'interesse per Todibo ma ha riportato anche dell'interessamento per Fofana, difensore classe 2000 in forza al Saint-Etienne. Queste le sue parole:

"Oltre a Todibo, il Milan valuta un nome nuovo, ovvero quello di Wesley Fofana, difensore giovanissimo classe 2000 conteso anche da West Ham e Newcastle. Il Saint-Etienne non vorrebbe cederlo già a Gennaio per aspettare magari Giugno dove il prezzo potrebbe lievitare."