Sky - Nuovi nomi per l'attacco del Milan: piacciono Demirovic e Depay

vedi letture

Per il Milan ci sono delle alternative per l'attacco: a fianco di Joshua Zirkzee, il nome principale, ma legato alla questione commissioni che il Milan dovrebbe all'agente Kia Joorabchian, che sappiamo essere di 15 milioni, troppo alte per il club rossonero, ecco altri nomi. Li fa Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale su Sky.

Demirovic e Depay: questi sono i nomi alternativi per l'attacco. Il primo, attaccante della Bosnia, ha segnato 15 gol in Bundesliga quest'anno. La richiesta è di 25 milioni, ma con 17/18 potrebbe venire a Milano. Il secondo, olandese, svincolato, sarebbe un'aggiunta ai nomi già fatti. Il primo obiettivo rimane comunque Joshua Zirkzee, rimangono in lista Dovbyk e Broja.