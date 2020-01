Sky - Per il dopo Rodriguez si valutano Vina o il ritorno di Laxalt dal Torino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato l'originale, il Milan sta ultimando l'uscita di Rodriguez. Queste le sue parole: " Il Milan non ha dato l'ok al Napoli per il prestito di Rodriguez. Su Rodriguez è tornato il Psv che ha raggiunto l'accordo per un prestito con obbligo. Il calciatore dovrebbe partire domani mattina ma il Milan non ha ancora autorizzato la sua partenza perchè vuole avere la certezza del sostituto. Sta trattando il 97' del Nacional Matias Vina, su cui c'è anche il Palmeiras. Il Milan ha offerto prestito con diritto di riscatto con il giocatore che vuole fortemente il Milan e in questo senso ne sta parlando proprio adesso con il suo presidente. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un tentativo di convertire il diritto in obbligo di riscatto. Tra gli altri possibili sostituti ci potrebbe essere il ritorno di Laxalt dal Torino. Se il Milan non avrà la certezza del sostituto allora Rodriguez potrebbe non partire."