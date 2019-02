Sky - Retroscena di mercato: l'estate scorsa il Milan cinese presentò un'offerta per portare Hamsik in rossonero

Marek Hamsik è stato cercato più volte in passato dal Milan, compreso l'estate scorsa: come rivela sport.sky.it, infatti, il club di via Aldo Rossi, all'epoca gestito dalla proprietà cinese, presentò un'offerta seria e concreta per provare a portare il giocatore del Napoli in rossonero, ma senza successo. Ora il centrocampista slovacco sta per trasferirsi in Cina al Dalian Yifang.