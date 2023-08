Sky - Ricca offerta al Milan e al giocatore per Krunic da parte del Lione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, il Milan, che è in attesa degli ok finali per Taremi, ha ricevuto una ricca offerta del Lione di circa 12-13 milioni di euro per Krunic. Pioli vorrebbe trattenerlo, ma "si attendono sviluppi - si legge - dato che l’offerta è molto alta anche per il giocatore".