© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da Peppe Di Stefano durante un collegamento su Sky Sport, quella di domenica potrebbe non essere l'ultima partita a San Siro in maglia rossonera per il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Infatti, per il numero 13 del Diavolo ci sarebbe ancora qualche chance per prolungare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.