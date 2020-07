Sky - Rodriguez non vuole la Lokomotiv, lo svizzero preferisce scegliere il suo nuovo club

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, in base a quanto trapelato dall'entourage di Ricardo Rodriguez, il giocatore non vuole trasferirsi alla Lokomotiv Mosca. Il laterale svizzero, che ha solo un anno di contratto, evidentemente sta trattando già con un altro club, di conseguenza preferisce scegliere lui dove andare. Rodriguez, che è reduce dal prestito al PSV, era stato indicato come possibile contropartita nella trattativa per Miranchuk.