Sky - Roma, nuova offerta per Smalling. Rudiger l'alternativa

Stando a quanto riportato da Sky Sport la Roma continua ad insistere per Smalling, difensore del Manchester United. La società capitolina ha fato recapitare agli inglesi un'offerta da 15 milioni più bonus per il centrale. In caso di esito negativo dell'affare allora i giallorossi hanno pronta l'alternativa: Antonio Rudiger, difensore tedesco in uscita dal Chelsea che interessa molto anche al Milan.