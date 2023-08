Sky - Saelemaekers ha l'accordo con il Betis. Non c'è l'accordo tra i club

Alexis Saelemaekers è in uscita dal Milan e la non convocazione in occasione della prima giornata di campionato contro il Bologna ne è una dimostrazione. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport 24 il giocatore belga avrebbe un accordo con il Betis Siviglia in Spagna. Manca, però, l'accordo tra gli andalusi e il Milan. Dalla Spagna vorrebbero imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto, da via Aldo Rossi spingono per una cessione a titolo definitivo. Saelemaekers spinge per la soluzione sivigliana e vuole trasferirsi.