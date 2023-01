Sky - Scontro totale fra Roma e Zaniolo: il giocatore non ha voluto incontrare i dirigenti del Bournemouth

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro totale fra la Roma e Zaniolo. Nella giornata odierna i dirigenti del Bournemouth si sono recati a Roma per incontrare l'agente Claudio Vigorelli, offrendo una proposta economica pari a cinque milioni di euro a stagione. Il giocatore però non ha voluto incontrare i dirigenti del club inglese che non sono rimasti molto contento. In serata il giocatore ha comunicato alla società giallorossa la decisione di non voler accertare la proposta. La Roma si ritiene danneggiata dal comportamento del calciatore e valuterà provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Senza l'uscita del classe '99 il mercato giallorosso è bloccato. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.