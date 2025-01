Sky - Sirene inglesi per Emerson Royal: oltre al Galatasaray, anche il Fulham è sulle tracce del brasiliano

Il Milan ha aperto alla possibilità di cedere Emerson Royal in questo calciomercato. Prelevato sei mesi fa dal Tottenham per 15 milioni di euro, in questa prima parte di stagione il brasiliano ha decisamente deluso le aspettative.

Considerato l'imminente arrivo in rossonero di Kyle Walker, il club rossonero starebbe pensando di liberare un posto in rosa all'inglese cedendo il terzino ex Tottenham. Nel corso della giornata si è parlato di un interesse concreto del Galatasaray per Emerson Royal, ma il club di Istanbul non sarebbe l'unico club sulle tracce del 22 rossonero.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Fulham avrebbe messo gli occhi sul classe '99, che proprio in estate aveva lasciato la Premier League.