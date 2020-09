Sky - Soumare è l’alternativa a Bakayoko, ma il Lille deve aprire al prestito

"Qualora l'affare con il Chelsea non dovesse andare in porto, il Milan avrebbe però già in mente una valida alternativa su cui virare: si tratta di Boubakary Soumaré, in passato nel mirino dell'Inter, classe 1999 di grande qualità, in forza al Lille. I francesi, però, dovrebbero aprire al prestito". Così, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di mercato del Milan, per quanto riguarda il centrocampo.