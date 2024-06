Sky Sports - Lo United piomba su Zirkzee: il centravanti del Bologna è uno degli obiettivi primari per l'attacco

Come si apprende da Sky Sports, in Inghilterra cresce a dismisura l'interesse verso Joshua Zirkzee: l'attaccante del Bologna, primo nome sulla lista del Milan, per cui come sappiamo i rossoneri stanno trattando approfonditamente con l'agente per trovare una quadra che garantisca l'accordo, è finito anche sul taccuino dei Red Devils.

Il Manchester United, infatti, avrebbe nell'olandese uno degli obiettivi primari per l'attacco sul mercato.