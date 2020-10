Sky Sports - Tottenham e PSG su Rudiger. Milan alla finestra se salta Kabak

Il Milan lavora per regalare a Stefano Pioli un altro difensore. L'obiettivo principale è il turco dello Schalke 04 Ozan Kabak, ma qualora l'affare non dovesse andare in porto, i rossoneri potrebbero virare su Antonio Rudiger, difensore ex Roma in uscita dal Chelsea. Il Milan potrebbe prelevare il tedesco in prestito, tuttavia la concorrenza per il giocatore non manca. Come si legge su Sky Sports UK infatti, Tottenham e PSG hanno fiutato l'affare ed entrambi i club sono pronti a prendere il centrale in prestito, visto che Rudiger non rientra più nei piani del Chelsea.