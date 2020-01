Sky - Su Paquetà solo l'interesse del Psg ma l'offerta è troppo bassa

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, continuano le voci riguardanti Paquetà. Questo il suo intervento: "Il discorso di oggi relativo alla non convocazione e relativo alla sua scarsa serenità, bisogna capire quali siano le sue reali volontà. Se è una pressione da parte sua per fare accettare una proposta al ribasso del Psg o di un prestito, è la scelta sbagliata perchè il Milan ha fatto un investimento importante su di lui e non vuole svenderlo. Se è una questione di poca serenità, si capirà negli ultimi giorni anche se verrà reintegrato in squadra. Si è parlato di uno scambio tra Bernardeschi e Paquetà ma ci risulta che Beranrdeschi non voglia lasciare la Juventus e che l'idea non sia andata avanti. Tranne il Psg, che lo vuole a prezzi diversi da quelli del Milan, non ci sono aggiornamenti."