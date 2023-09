SkySports - Milan in trattativa con il Leicester per Daka. Sul giocatore anche alcuni club di Premier League

Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il Milan è in trattativa per ingaggiare Patson Daka dal Leicester: i rossoneri puntano a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Quello di via Aldo Rossi non è però l'unico club interessato all'attaccante: su di lui ci sono infatti anche alcun club di Premier League.