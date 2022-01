SkySports UK - Il Lille chiede 60 mln di sterline per Botman

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, attraverso il giornalista Dharmesh Sheth, il Lille starebbe chiedendo 60 milioni di sterline (circa 72 milioni di euro) per cedere Sven Botman, accostato più volte al Milan nelle ultime settimane. Il centrale olandese - si legge - sarebbe la scelta numero uno per il Newcastle, ma il club francese non vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato sia per gli obiettivi da raggiungere nella stagione in corso che per la durata del suo contratto (2025).