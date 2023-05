MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ci prova, anzi ci riprova, per Ruben Loftus-Cheek. Come riporta Sky Sports UK, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero effettuato nuovi sondaggi per il centrocampista del Chelsea. Il 27enne, in scadenza nel 2024, è in uscita dai Blues e viene considerato una "priorità" dalla dirigenza del Diavolo.