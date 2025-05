Sondaggi dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, ma il francese non ha ancora aperto al trasferimento

Nel corso del consueto appuntamento con il video per il canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la situazione del francese, negli ultimi giorni si è parlato tanto di Arabia, con l'Al-Hilal particolarmente interessato al suo ingaggio. Secondo il collega, però, ad oggi questa non risulterebbe essere una pista concreta per il 19 rossonero, anche perché per il momento il club saudita si è limitato a compiere dei meri sondaggi per il calciatore e nulla più. Theo resta comunque in orbita Arabia Saudita, anche se ad oggi il francese non sembrerebbe orientato a valutare questa destinazione per il proseguo della sua carriera.