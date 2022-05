SPAL, Tacopina: "Colombo? Ho parlato con Massara e Maldini. Mi piacerebbe riaverlo"

MilanNews.it

Intervistato da The Italian Football Podcast, Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha parlato del futuro di Lorenzo Colombo, attaccante in prestito a Ferrara dal Milan: "Colombo è sicuramente un giocatore che ci interessa tenere per un altro anno. Ho parlato con Massara e Maldini: questo è il suo primo anno da titolare, è partito on fire ma ha rallentato. È normale, ha solo 19 anni. È un talento incredibile, un bravo ragazzo, lavora sodo ed è qualcuno che ci piacerebbe riavere a meno che il Milan non avesse una strada diversa per lui".