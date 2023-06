SporMediaset - Suggestione Icardi per il Milan: il post social di Wanda

MilanNews.it

© foto di Panoramic/Image Sport

Mauro Icardi è tornato nuovamente nel mirino del Milan. L'argentino, dopo un'ottima stagione al Galatasaray, farà ritorno al PSG dove tuttavia non ha più spazio. La società parigina, infatti, potrebbe liberarlo per una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro. Se la cifra non crea molti problemi, a spaventare è l'ingaggio di Maurito che attualmente percepisce 7 milioni di euro a stagione.

A meno che lo stesso argentino non possa fare un passo indietro e tornare in Italia. Dove ha ancora una casa a Milano, per cui la stessa Wanda Nara non nasconde il proprio amore. La stessa Nara ha pubblicato una foto davanti al Duomo, aggiungendo la scritta Milan e una clessidra. Un contenuto che poi è stato cancellato ma che potrebbe rappresentare un indizio di mercato interessante. A riferirlo è SportMediaset.