Sport - Il Barça monitora la situazione Leao ma a un prezzo "ragionevole"

Rafael Leao è sulla bocca di tutti. Il motivo è il rendimento in campo ma soprattutto le esclusioni di Paulo Fonseca in questo avvio di stagione, ben tre in 12 partite stagionali. Come riporta Sport, quotidiano sportivo catalano, attualmente il calciatore portoghese si starebbe stancando della situazione attuale con il club rossonero: la conseguenza, oltre alle panchine, è che il suo prezzo si sta piano piano svalutando. Nel corso dell'estate insieme a Theo era stato dichiarato incedibile da Zlatan Ibrahimovic e nel 2023 ha rinnovato il suo contratto fino al 2028.

Il quotidiano catalano rivela che il Barcellona sta monitorando la situazione di Rafael Leao in vista della prossima estate, sempre ammesso che per il calciatore del Milan si possa chiudere a un prezzo definito "ragionevole". Nelle ultime sessione Jorge Mendes, che non è l'agente del rossonero ma comunque un suo intermediario, lo ha offerto diverse volte ai blaugrana che non hanno mai affondato il colpo per la richiesta economica troppo elevata. Se i problemi con l'allenatore dovessero persistere e la fiducia di Leao dovesse continuare a essere bassa, anche lo stesso giocatore potrebbe spingere per un addio.