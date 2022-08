Sport1 - N'Dicka, il Milan è disposto a pagare 15 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dalla redazione di Sport1, il Milan è ancora in corsa per Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte. I rossoneri, riferiscono i colleghi tedeschi, sarebbero disposti a pagare 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore in scadenza di contratto. Le discussioni tra i club, sottolineano, procedono ottimamente.