Sportitalia - Le strategie del Milan sul mercato

Fonte: Gianluigi Longari per Sportitalia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La programmazione non lascia scampo, nemmeno nelle settimane in cui si decide la lotta scudetto. E così mettendo da parte anche solo momentaneamente i pensieri e le ambizioni di classifica, le squadre che si contendono il vertice mirano alla progressione delle rispettive strategie per mantenere inalterato o addirittura aumentare il vantaggio sin qui accumulato. E’ il caso del Milan, per esempio, che da gennaio ha delineato la strategia per la difesa puntando su Botman come obiettivo unico. La coppia con Renato Sanches è sempre più concreta, così come il colpo a zero Origi che a livello numerico potrebbe dare una mano.