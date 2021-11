Sportitalia - Milan, i nomi dei possibili rinforzi a centrocampo

Continua a tenere banco in casa Milan il profilo di Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è un obiettivo di vecchia data dei rossoneri, che dovendo intervenire in quella zona del campo stanno vagliando con il suo agente Jorge Mendes anche la fattibilità di questa operazione, per ora senza approfondire. Resta sempre valido anche il profilo di Faivre, interesse concreto già dall’estate ritardato solo dalle richieste del club di appartenenza ma pronto ad essere rinverdito a gennaio. Allo stesso modo, come ribadito da Sportitalia, i rossoneri hanno avanzato un sondaggio anche nei confronti di Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia ed apprezzato da Napoli e club di Premier League.