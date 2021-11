Sportitalia - Milan, programmato un incontro per il rinnovo di Romagnoli

Il Milan non molla sul fronte rinnovi, e se da una parte è stata assimilata la volontà di Kessie di vagliare altre proposte, dall’altra la partita resta aperta sul fronte Romagnoli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà per Sportitaliamercato, infatti, un po’ a sorpresa i rossoneri hanno programmato un incontro con l’entourage del capitano per sondare la possibilità di rinnovare. Il difensore, del resto, ha dato mandato di proseguire il discorso con il Milan che ha al momento l’assoluta priorità nelle sue possibili scelte. Sullo sfondo c’è la Juventus, che ha manifestato il proprio interesse senza tuttavia avere avuto maniera di approfondire proprio in ossequio alle volontà di Romagnoli: in settimana il possibile faccia a faccia decisivo.