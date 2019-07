Sportitalia - Pedullà: "Gli intoppi per André Silva e l’attesa di Correa: la ricostruzione della giornata"

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo di “Sportitalia“ ha postato sul suo sito una ricostruzione della giornata rossonera, tutta ruotata attorno alla questione -André Silva - Correa: "L’accordo tra le parti era ormai a un passo, ma nelle ultime il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco ha subito un brusco rallentamento. Il club rossonero aveva dato il via libera all’attaccante portoghese per volare in Francia per le visite, ma poi la trattativa si è complicata. Il motivo? Qualcuno ha parlato di visite non superate, ma non abbiamo riscontri in tal senso. Sarebbero invece sorti dei problemi su alcuni dettagli economici dell’operazione. Ora non resta che capire se ci possano essere ancora i margini per riprendere il discorso. Procede, invece, l’operazione Angel Correa: Berta, direttore sportivo dei Colchoneros, era atteso in Italia nelle scorse ore ma non si è ancora materializzato, evidentemente perché il Milan era concentrato sull’affare André Silva. In ogni caso, la trattativa per Correa non è a rischio e si cercherà di trovare la giua quadratura con l’Atletico".