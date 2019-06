Sportitalia - Pedullà: "Torreira vuole tornare a lavorare con Giampaolo, il suo agente in pressing sull'Arsenal"

L’agente Bentancur è in pressing sull’Arsenal, vuole capire presto i margini che possano portare il Milan a formalizzare un’offerta per Lucas Torreira. Quest’ultimo ufficialmente ha negato la semplice ipotesi di lasciare Londra, non avrebbe potuto fare diversamente. In realtà Torreira vuole tornare a lavorare con Giampaolo, si tratta di capire (presto) se l’Arsenal accetterà una contropartita (Kessie?), oppure una formula di pagamento che metta i rossoneri nelle condizioni di dilazionare il pagamento pur garantendo la cifra (almeno 35-38 milioni) chiesta dai Gunners). Il Milan registra una fase di stand-by per Veretout (ne parliamo a parte), continua a tenere Praet in lista, presto capirà gli sviluppi per De Rossi. E continuano i contatti per il difensore centrale Kabak (sul quale c’è anche il Bayern Monaco) in uscita dallo Stoccarda dietro il pagamento di una clausola da 15 milioni.