Sportitalia - Pedullà: "Veretout, la Roma torna alla carica. Il Milan deve alzare l'offerta"

L'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà sul prorpio sito ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Jordan Veretout.

"Domani la Roma incontrerà la Fiorentina per Veretout, secondo atto dopo il summit delle scorso ore con il Milan. E il club giallorosso ha intenzione di presentare un’offerta anche solo e completamente cash per il centrocampista francese, finanziata dall’imminente uscita di Nzonzi, destinazione Lione. La Roma, come già anticipato, ha presentato una proposta superiore a Veretout, con un bonus Champions che fa la differenza e circa 2,8 milioni a stagione. Il gradimento è più per il Milan che per la Roma, ma è chiaro che ora i rossoneri dovranno presentare un’offerta convincente dopo aver proposto una contropartita tecnica in un ventaglio di cinque possibilità. Contropartita che la Fiorentina potrebbe anche non accettare. La Roma tornerà all’assalto, domani è un giorno importante ma probabilmente (parliamo con il senno del prima) non quello decisivo. Il Napoli resta alla finestra, il Milan ora dovrà passare alla fase operativa dopo aver memorizzato il forte desiderio di Veretout di indossare la maglia rossonera. Ma serve un’offerta cash, come quella fatta al Real per Theo Hernandez".