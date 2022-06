SportMediaset - Botman, tutto fermo: il Milan non alzerà la sua offerta al Lille. I rossoneri potrebbero andare su un giovane

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è tutto fermo per Sven Botman: il Newcastle offre 38 milioni di euro al Lille, mentre il Milan ha messo sul piatto 30 milioni. I rossoneri non hanno però nessuna intenzione di alzare la loro proposta perchè non vogliono partecipare ad aste. Se dovesse saltare la trattativa per l'olandese, il club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di andare su un giovane centrale e investire di più in altri reparti.