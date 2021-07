SportMediaset - Casting trequartista: Vlasic il candidato numero uno

Come riportato da Claudio Raimondi per SportMediaset, il candidato numero uno del Milan per il ruolo di trequartista è Nikola Vlasic, giocatore attualmente in forza al CSKA Mosca (40%). Il secondo indiziato per il "casting" è Sabitzer (20%). Seguono Ziyech, Isco, Luis Alberto e Coutinho (tutti con una probabilità al 10% secondo il giornalista).