SportMediaset - Donnarumma verso il PSG, c’è Perin per il Milan

Prosegue con più calma la trattativa tra Milan e PSG per Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a “SportMediaset” la società rossonera avrebbe comunicato ai francesi di essere interessata ad un offerta puramente economica, senza la presenza di Areola. Il club di Al-Khelaïfi sarebbe quindi pronto a mettere sul tavolo 50 milioni di euro cash, un’offerta che potrebbe far cedere il Milan. In caso di buona riuscita della cessione, per il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto Perin. Il portiere ex Genoa, visto l’imminente ritorno in bianconero di Buffon troverebbe poco spazio a Torino, ed ecco che allora l’agente Lucci sarebbe pronto a portarlo al Milan.