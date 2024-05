SportMediaset - Fonseca sempre più vicino al Milan: oggi declinerà l'offerta del Marsiglia. Guirassy grande obiettivo per l'attacco

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, per la panchina del Milan avanza sempre di più la candidatura di Paulo Fonseca che sta per dire sì ai rossoneri. Oggi il portoghese avrà un incontro, già programmato, con il Marsiglia, durante il quale declinerà l'offerta del francesi che non si sono qualificati alla prossima Champions League. L'ex Roma vuole il Milan e la Champions. Accantonata la pista De Zerbi dopo qualche contatto esplorativo, il piano B nel caso in cui dovesse saltare Fonseca è Mark van Bommel.

Intanto questa mattina c'è stato a Casa Milan un incontro con la dirigenza dello Stoccarda dove gioca Serhou Guirassy che è il grande obiettivo del Diavolo per l'attacco. Il centravanti guineano, autore di 30 gol in 30 partita in questa stagione, ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro.