SportMediaset - Futuro Leao: Real minaccia seria, ma il Milan non vuole perderlo. Rinnovo con aumento dell'ingaggio e della clausola rescissoria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda il futuro di Rafael Leao, uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto milanista. Come riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Real Madrid è una minaccia concreta, ma il Milan e anche il neo proprietario Gerry Cardinale non intendono assolutamente perdere il giovane attaccante portoghese. Il suo agente Jorge Mendes chiede più dei 4,5 milioni di euro a stagione messi sul piatto dal Diavolo (si parla di 6-7 milioni). Il club di via Aldo Rossi, invece, vorrebbe inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria più alta rispetto a quella attuale: da 150 a 200-250 milioni.