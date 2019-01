Sportmediaset - Higuain-Chelsea, si affievoliscono le speranze di Sarri di avere il Pipita

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la speranza di Sarri di avere Gonzalo Higuain c'è ancora, ma sembra affievolirsi. Il Chelsea, infatti, prima di affondare in entrata, deve gestire gli esuberi. Batshuayi, rientrato dal fallimentare prestito al Valencia, non è facilmente collocabile. Così come su Morata, oltre all'interesse dei rossoneri, ci sono tentativi concreti in corso da parte di Siviglia, Atletico Madrid e Monaco. Come se non bastasse, il braccio destro di Abramovich, Marina Granovskaia, non vuole andare oltre al prestito per il Pipita.