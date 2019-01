Sportmediaset - Higuain-Chelsea, tutto rimandato al post Gedda: i Blues aprono ad un over 30 ma il Milan per ora non cerca un sostituto

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset, il fratello agente di Higuain è a Londra. Marina Granovskaia ha aperto uno spiraglio per ingaggiare un over 30, a patto che la formula sia la stessa in uso Milan, prestito con diritto di riscatto. Una soluzione però osteggiata dalla Juventus, per non ritrovarsi Higuain in estate. Se arrivasse la Champions, il Milan ha infatti un patto d'onore con i bianconeri per riscattare il Pipita. Se il Chelsea accettasse lo stesso tipo di accordo potrebbero cambiare i presupposti. Il Milan non pensa ad un sostituto e non lo sta nemmeno cercando, per Piatek c'è il muro del Genoa per questa sessione mentre Morata è nel mirino dell'Atletico Madrid. Lo scambio Morata-Higuain sembra quindi complicato ma tutto è rimandato al post Supercoppa.